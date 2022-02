Visite découverte d’un jardin écoresponsable au parc de Champagne Parc de Champagne Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Visite découverte d’un jardin écoresponsable au parc de Champagne Parc de Champagne, 4 juin 2022, Reims. Visite découverte d’un jardin écoresponsable au parc de Champagne

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc de Champagne

Atelier participatif de bouturage / multiplication de plantes succulentes. Sur inscription au 03 26 35 52 50.

Animation gratuite, sur inscription, places limitées par session

Exposition de plantes adaptées à la sécheresse utilisées dans les massifs et en jardinières. Présentation d’astuces pour un jardinage écoresponsable. Visite libre. Parc de Champagne 10 avenue du Général Giraud, 51100 Reims, Marne, Grand Est Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T15:30:00;2022-06-04T15:30:00 2022-06-04T16:30:00;2022-06-04T16:30:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T11:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T15:30:00;2022-06-05T15:30:00 2022-06-05T16:30:00;2022-06-05T16:30:00 2022-06-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Parc de Champagne Adresse 10 avenue du Général Giraud, 51100 Reims, Marne, Grand Est Ville Reims lieuville Parc de Champagne Reims Departement Marne

Parc de Champagne Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Visite découverte d’un jardin écoresponsable au parc de Champagne Parc de Champagne 2022-06-04 was last modified: by Visite découverte d’un jardin écoresponsable au parc de Champagne Parc de Champagne Parc de Champagne 4 juin 2022 Parc de Champagne Reims Reims

Reims Marne