du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

Venez decouvrir ce petit jardin de ville (350 m2) qui arbore des fruitiers, des vivaces une marre avec ses habitants, une serre, des nichoirs et des hôtels à insectes. Vous pourez visiter librement ou accompagné des commentaires de la proprietaire une exposition de nichoirs et d’hôtels à insectes avec des matériaux de récupération. Les enfants sont attendus. (les groupes seront acceuillis sur réservation 0320603428) Découverte d’un jardin de ville luxuriant Le jardin de madame Bonaventure 228 rue Carnot faches thumesnil 59155 Faches-Thumesnil Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T16:30:00;2022-06-04T08:30:00 2022-06-04T13:30:00;2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T20:00:00;2022-06-05T08:30:00 2022-06-05T20:00:00

