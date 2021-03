Faches-Thumesnil Le jardin de madame Bonaventure Faches-Thumesnil, Nord Visite découverte d’un jardin de ville Le jardin de madame Bonaventure Faches-Thumesnil Catégories d’évènement: Faches-Thumesnil

Nord

Visite découverte d’un jardin de ville Le jardin de madame Bonaventure, 4 juin 2021-4 juin 2021, Faches-Thumesnil. Visite découverte d’un jardin de ville

du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin à Le jardin de madame Bonaventure

Venez visiter ce jardin de ville (350m2) entouré de haies ,arborré avec quelques fruitiers, une mare et ses habitants.

Jardin de mi-ombre et de massifs de vivaces.

Visite libre ou commentée par la proprietaire.

Vivement recomandé aux enfants.

Pour les groupes : prendre rendez vous, même en dehors des dates de visite.

entrée libre

Jardin de charme en ville, comme dans un cocon Le jardin de madame Bonaventure 228 rue Carnot faches thumesnil 59155 Faches-Thumesnil Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T08:30:00 2021-06-04T16:30:00;2021-06-05T08:30:00 2021-06-05T12:30:00;2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T20:00:00;2021-06-06T08:30:00 2021-06-06T12:30:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Faches-Thumesnil, Nord Autres Lieu Le jardin de madame Bonaventure Adresse 228 rue Carnot faches thumesnil 59155 Ville Faches-Thumesnil