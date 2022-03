visite découverte dun jardin collectif Jardin Association Réseau Santé Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Jardin Association Réseau Santé, le vendredi 3 juin à 10:30 Entrée libre

Découverte d’un jardin collectif , urbain et nourricier. Avec ses composteurs ses réserves d’eau, ses lasagnes et jardinières, sa serre de semis et ses cultures Jardin Association Réseau Santé 61 rue Chazière 69004Lyon Lyon Serin Métropole de Lyon

2022-06-03T10:30:00 2022-06-03T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Jardin Association Réseau Santé Adresse 61 rue Chazière 69004Lyon Ville Lyon lieuville Jardin Association Réseau Santé Lyon Departement Métropole de Lyon

