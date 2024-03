Visite découverte d’un jardin avec bassin, potager et poulailler Jardin du Gaensbroennel Barr, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Jardin du Gaensbroennel 1B chemin Gaensbroennel, Barr, Bas-Rhin, Grand Est Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est 0662869768 Jardin de création récente, avec un bassin à poissons, serre, potager et poulailler…

©Roland Barthel