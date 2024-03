Visite découverte d’un jardin atypique au sud de Toulouse Jardin de Pause Campagne Pouy-de-Touges, vendredi 31 mai 2024.

Visite découverte d’un jardin atypique au sud de Toulouse Visite commentée du jardin et quizz ludique pour les enfants. 31 mai – 2 juin Jardin de Pause Campagne Gratuit. Sur inscription. 8 personnes maximum par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T10:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T18:30:00+02:00 – 2024-06-02T19:30:00+02:00

Visite commentée du jardin et quizz ludique pour les enfants.

Jardin de Pause Campagne 320 route de Berat, 31430 Pouy-de-Touges Pouy-de-Touges 31430 Haute-Garonne Occitanie 06 58 10 15 67 https://www.pausecampagne.com https://www.instagram.com/pause_campagne/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a00fc0ba-991a-4c0c-9386-3dc47b6b8ffe [{« type »: « phone », « value »: « 06 58 10 15 67 »}] Le jardin de Pause Campagne est un parc arboré de 3000m2, intégré à notre maison d’hôtes, dans un environnement vallonné au coeur de la campagne sud toulousaine. Il est aménagé de façon poétique et ludique pour retrouver son âme d’enfant. Il laisse une large place à la biodiversité avec des espaces de tonte alternée, de nombreuses variétés d’oiseaux et d’insectes, des fleurs mellifères et surtout une décoration atypique faite d’objets détournés et de déchets verts recyclés qui s’intègrent parfaitement dans le cadre bucolique du jardin. Des parkings gratuits sont à disposition sur place.

©Maryline Robert