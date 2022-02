Visite découverte d’un espace naturel préservé : le parc de Panloy Parc du château de Panloy Port-d'Envaux Catégories d’évènement: Charente-Maritime

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Parc du château de Panloy

Visite libre du parc avec son sentier nature et ses animaux. Le parc de Panloy est géré avec des associations de protection de l’environnement. Accès aux activités enfants et bâtiments annexes du château avec historique. En option visite intérieure du château à tarif réduit.

Tarif : 5€/adulte et 4€/enfant (4/14ans) – prévoir des chaussures adaptées

