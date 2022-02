Visite découverte d’un arboretum de Roses et Rosacées La roseraie des pommiers, 3 juin 2022, Ruoms.

Visite découverte d’un arboretum de Roses et Rosacées

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à La roseraie des pommiers

C’est un arborétum tout à fait original où différentes variétés de roses anciennes sot installées au sein d’un verger conservatoire. C’est à l’origine un champ de blé situé sur les terre limoneuses de la vallée de l’Ardèche. Après avoir créé la Roseraie de Berty près de Largentière, Eléonore Cruse a choisi d’y installer une seconde roseraie de plusieurs centaines de variétés de roses anciennes intégrée dans un verger conservatoire de fruitiers anciens, d’arbustes à fleur et d’arbres. Ici point de pergolas ni de tonnelles : les rosiers grimpants se faufilent dans les arbres. Très peu de massif: on déambule librement le long des allées ornées aussi d’arbrissaux d’origine méditerranéenne. Tout est naturel et complètement adapté aux conditions climatiques. Il n’est fait aucun apport de fertilisant et aucun produit de synthèse. Les végétaux poussent maintenant sans arrosage comme en pleine nature. On notera la présence d’un grand nombre d’oiseaux et également d’une multitude d’insectes qui a eux seuls assurent la pollinisation des arbres fruitiers. Les végétaux sont étiquettés discrètement, ceci pour des raisons esthétiques. Eléonore Cruse ne souhaite pas installer des panneaux pédagogiques car en fait elle veut privilégier d’une part l’observation mais aussi la relaxation. Elle a choisi d’inciter les visiteurs à profiter du lieu les mains dans les poches sans autre sollicitation. Aussi pas de sens de visite, c’est volontaire également. Quelques bancs sont à la disposition des visiteurs pour mieux apprécier l’atmosphère de cet espace privilégié d’un hectare aux portes du village de Ruoms, village animé grâce à ses marchés, ses écoles et le carillon de son église romane. Au loin la silhouette du rocher de Sampzon annonce l’entrée des gorges de l’Ardèche. A une dizaine de kilomètres en aval l’espace de restitution de la Grotte Chauvet. On peut jouir d’une vue panoramique sur le jardin et son environnement depuis la terrasse du restaurant de la Roseraie des Pommiers qui accueille les visiteurs tout au long de la journée. **C’est une visite libre** particulièrement agréable pour les enfants qui peuvent jouer sans danger dans les larges allées, il n’y a pas de relief, aussi on peut circuler dans l’herbe avec une poussette ou un fauteuil roulant. Les voitures sont garées en dehors du jardin, dans le parking, il n’y a aucun danger. A proximité quelques chêvres et brebis d’Ouessant paissent paisiblement.

Il y a beaucoup de place. Il est demandé de ne pas pique-niquer dans le jardin et de tenir les chiens en laisse.

Collection de roses anciennes et verger conservatoire dans un espace libre au sein du village de Ruoms, gestion en phase avec le changement climatique (espace naturel protégé).

La roseraie des pommiers Rue Fontaine des pommiers, 07120 Ruoms, Auvergne-Rhône-Alpes Ruoms Ardèche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T20:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T20:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T20:00:00