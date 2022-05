Visite découverte du village de Villerville Villerville Villerville Catégories d’évènement: Calvados

Visite découverte du village de Villerville Villerville, 15 juillet 2022, Villerville.
Route du Littoral Parking du calvaire

2022-07-15 17:30:00 – 2022-07-15 19:00:00

François de la Porte des Vaux, habitant de Villerville, fait profiter petits et grands de son savoir sur le village, ses habitants, avec des anecdotes connues de lui seul. A travers les rues et les chemins, il fera revivre l'histoire du lieu au cours d'une promenade commentée.

