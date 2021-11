Gradignan Verger-refuge de l'Eau Bourde Gironde, Gradignan Visite découverte du verger-refuge de Gradignan Verger-refuge de l’Eau Bourde Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

**Du 29 novembre au 5 décembre**, la Ville de Gradignan participe à l’opération _**« L’Arbre en fête »**_ lancée par Bordeaux Métropole, à travers différentes animations. **Mercredi 1er décembre à 14h** (sous réserve des conditions météorologiques), rendez-vous au **verger-refuge de l’Eau Bourde** de Gradignan pour une **visite-découverte** de ce lieu préservé au bord de la rivière Eau Bourde. Visite d’environ 1h30 organisée, par la [**Maison de la Nature de Gradignan**](https://www.gradignan.fr/nos-loisirs/nature/maison-de-la-nature-369.html). _Manifestation soumise aux conditions d’accueil et au protocole sanitaire qui s’imposeront._

Entrée libre et gratuite

2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T15:30:00

