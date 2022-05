Visite découverte du Verger de Déduit Château de la Tremoliere Anglards-de-Salers Catégories d’évènement: Anglards-de-Salers

Le visiteur viendra à la rencontre du propriétaire Déduit et poursuivra son chemin en traversant des enclos successifs qui le conduiront à une fontaine où il apercevra le reflet d’une rose. Le jardin du Château de la Trémolière est né du mariage entre l’imaginaire pictural de la collection de tapisseries et de l’imaginaire du précieux écrit _Le roman de la rose_. Visite du Verger de Déduit “Jardin remarquable” jardin contemporain d’inspiration médiévale Château de la Tremoliere Le Bourg, 15380 Anglards de Salers, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes Anglards-de-Salers Cantal

