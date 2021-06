Visite découverte du Verger conservatoire du figuier Vézénobres, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Vézénobres.

Vézénobres Gard

Le verger conservatoire du figuier, dédoublement de la collection de Porquerolles, s’étend sur plus de 2 hectares et abrite près de 800 figuiers. Durant cette visite vous pourrez découvrir de nombreuses variétés de figues ainsi que leurs particularités et usages accompagnés d’un guide. Selon la saison vous pourrez déguster ces figues aux parfums, couleurs et textures différentes… *Info pratiques : – Tous les mardis et vendredis du 2 juillet au 31 août 2021 – Tous les vendredis du 3 au 24 septembre 2021 – A 9h30 à la Maison de la Figue – Durée 1h30 – Tarif: 5 euros/personne – Réservation possible au 04 66 83 62 02 ou par email contact@maisondelafigue.com

contact@maisondelafigue.com +33 4 66 83 62 02

