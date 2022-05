Visite – Découverte du trot – les jeudis Croisilles Croisilles Catégories d’évènement: Croisilles

Croisilles Orne Croisilles Tous les jeudis matin, d’avril à octobre, l’entraîneur Stéphane Meunier vous ouvre ses portes et fait découvrir l’entraînement des chevaux de trot dans son écurie ! Libre, tout public et gratuit

