Visite découverte du Théâtre Dole

Jura

Visite découverte du Théâtre, Théâtre Municipal 30 Rue Mont-Roland Dole, 12 février 2022

2022-02-12 – 2022-02-12 Théâtre Municipal 30 Rue Mont-Roland

Dole Jura EUR Venez découvrir le théâtre municipal pour son histoire et ses rénovations. Plusieurs horaires possibles : 14h30 / 16h / 17h30 – SUR INSCRIPTION Venez découvrir le théâtre municipal pour son histoire et ses rénovations. Plusieurs horaires possibles : 14h30 / 16h / 17h30 – SUR INSCRIPTION Théâtre Municipal 30 Rue Mont-Roland Dole

