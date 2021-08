Nouaillé-Maupertuis Site Abbatial Nouaillé-Maupertuis, Vienne Visite découverte du site abbatial Site Abbatial Nouaillé-Maupertuis Catégories d’évènement: Nouaillé-Maupertuis

Vienne

Visite découverte du site abbatial Site Abbatial, 19 septembre 2021, Nouaillé-Maupertuis. Visite découverte du site abbatial

le dimanche 19 septembre à Site Abbatial Gratuit. Rdv devant le jardin d’inspiration médiévale.

Circuit guidé retraçant l’histoire de l’abbaye, son architecture, son site fortifié, et son évolution depuis la fondation du Moyen Âge jusqu’à nos jours. Site Abbatial 32-34 rue de l’Abbaye, 86340 Nouaillé-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

