Visite découverte du Sentier à la Goutte d’Or : mode et textile à la Goutte d’Or Institut des Cultures d’Islam, 15 mai 2022, Paris.

Le dimanche 15 mai 2022

de 11h00 à 13h00

. payant Tarif plein : 12€ Tarif réduit : 8 € Pour les événements payants, le tarif réduit s’applique aux demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux, étudiants et moins de 26 ans, familles nombreuses, plus de 65 ans, publics handicapés avec un accompagnateur.

Parcours croisé entre l’Institut des Cultures d’Islam et le musée d’art et d’histoire du Judaïsme : Balade découverte autour de la mode et textile à la Goutte d’Or.

Balade autour de la création textile dans les quartiers du Sentier et de la Goutte d’Or.

Mode et textile à la Goutte d’Or

Il est conseillé de suivre les deux promenades : Au cœur du Sentier et Mode et textile à la Goutte d’Or

À l’instar du Sentier, la Goutte d’Or accueille dès la fin du XIXe siècle des familles juives d’artisans tailleurs, chapeliers et fourreurs venant d’Europe orientale. Elles installent, dans ce quartier populaire, une tradition liée au textile, qui évolue après la Seconde Guerre mondiale, avec l’arrivée de commerçants du Maghreb puis du reste de l’Afrique, répondant aux demandes des nouvelles immigrations. Cette promenade dans les pas des marchands de tissus, couturiers, brodeurs et créateurs de mode dévoile une société parisienne souvent méconnue, qui se révèle au fil des rencontres, des échoppes et des ateliers.

Jacky Libaud est guide conférencier et jardinier. Il partage avec le public son enthousiasme pour l’histoire et l’architecture.

Institut des Cultures d’Islam 19, rue Léon 75018 Paris

Contact : 01 53 09 99 84

