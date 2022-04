Visite découverte du Sentier à la Goutte d’Or : au cœur du Sentier Sortie n°1 de la station de métro Sentier, à côté du Café Le Sentier Paris Catégories d’évènement: île de France

Parcours croisé entre l’Institut des Cultures d’Islam et le musée d’art et d’histoire du Judaïsme : Balade autour de la création textile dans les quartiers du Sentier et de la Goutte d’Or. Parcours croisé entre l’Institut des Cultures d’Islam et le musée d’art et d’histoire du Judaïsme Balade autour de la création textile dans les quartiers du Sentier et de la Goutte d’Or. Au cœur du Sentier Rendez-vous à la sortie n°1 de la station de métro Sentier, à côté du Café Le Sentier, au 97, rue Réaumur (2e arr.). Il est conseillé d’apporter une bouteille d’eau. Il est conseillé de suivre les deux promenades : Au cœur du Sentier et Mode et textile à la Goutte d’Or. Depuis le XIXe siècle, le quartier du Sentier est dédié à la confection et au prêt-à-porter. Ses ateliers évoquent la mémoire des « petites mains », souvent issues de l’immigration juive, d’Europe orientale d’abord, puis d’Afrique du Nord à partir des années 1960. Arrivent ensuite les Chinois, les Pakistanais et les Sri-Lankais, qui les remplacent. Elisabeth Kurztag est conférencière au musée d’art et d’histoire du Judaïsme. Sortie n°1 de la station de métro Sentier, à côté du Café Le Sentier 97, rue Réaumur 75002 Paris Contact : https://www.mahj.org/fr/programme/au-coeur-du-sentier-75146 01 53 01 86 57 https://mahj.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=1900261333850400098

