Immeubles historiques des XVè et XVIIè siècles accueillant le patrimoine d’un ordre féminin contemplatif, la Visitation, créé en 1610. Environ 18 000 objets allant de l’orfèvrerie précieuse aux travaux de broderie d’exception en passant par l’enluminure, les papiers roulés, canivets etc. Le Musée de la Visitation vous invite à pénétrer dans un monde peu connu et fascinant…

Entrée libre

Trésors visitandins dans un immeuble-écrin du XVIIe : broderies d’or et d’argent, soieries précieuses, orfèvrerie, enluminure, sculpture et papiers roulés de 1610 à nos jours. Musée de la Visitation 4 place de l’Ancien Palais, 03000 Moulins Moulins Allier

