Paris Ferme de Paris Paris Visite découverte du poulailler bio Ferme de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite découverte du poulailler bio Ferme de Paris, 22 avril 2021-22 avril 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 22 avril 2021

de 10h30 à 11h

gratuit

Bien-être animal Pour un poulailler sain et des poules en bonne santé, il faut un entretien régulier. Notamment un curage qui doit être effectué toutes les semaines. Rendez-vous sur Facebook le jeudi 22 avril de 10h30 à 11h00. Pas besoin d’avoir de compte pour visualiser. Animations -> Autre animation Ferme de Paris 75000 Paris 75012 Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ Animations -> Autre animation Étudiants;Urbain;Insolite;Ados;En famille;Enfants

Date complète :

2021-04-22T10:30:00+02:00_2021-04-22T11:00:00+02:00

Christophe Noël

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Ferme de Paris Adresse 75000 Ville Paris