Visite découverte du Parc Urbain des Papillons à Marseille Parc Urbain des Papillons, 3 juin 2022, Marseille.

Visite découverte du Parc Urbain des Papillons à Marseille

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à Parc Urbain des Papillons

Pour ramener la nature en ville, le LPED a créé en 2012 le Parc Urbain des Papillons (PUP) sur un site mis à disposition par la Ville de Marseille, au nord de la ville (14ème arrondissement). Le PUP est un dispositif expérimental de recherche sur la biodiversité urbaine : grâce à des suivis annuels, il vise à observer l’évolution des communautés de papillons de jour, l’arrivée potentielle de nouvelles espèces et leur installation. Mais c’est aussi un espace de diffusion des connaissances naturalistes et un terrain de médiation pluridisciplinaire où sont sensibilisés scolaires, étudiants et grand public à la biodiversité urbaine. L’entretien du lieu est assuré par les élèves du Lycée Agricole des Calanques, ce qui contribue à la formation de futurs gestionnaires d’espaces verts à des modes de gestion qui préservent la biodiversité et favorisent l’implantation et le maintien de cette nature urbaine. Pour l’anniversaire des 10 ans du PUP, et à l’occasion de la manifestation nationale « Rendez-vous aux jardins », **deux journées événements seront proposées au parc le vendredi 3 et le samedi 4 juin 2022.** _Des visites seront réalisées pour des groupes d’une vingtaine de personnes tout au long de la journée !_ Ceci permettra de découvrir le parc, son aménagement et surtout la faune et la flore présentes en cette période : le printemps est effectivement la saison la plus propice à l’observation des papillons ! _La première journée se prolongera par une découverte du PUP de nuit, afin de réaliser une “chasse” d’observation des papillons nocturnes !_ Deux créneaux seront organisés cette animation : l’un à la tombée de la nuit à 20h et le deuxième à 22h. Un évènement privilégié à destination des acteurs de la ville (élus et agents d’entretien des espaces verts) sera également mis en place. Par ailleurs, le collectif d’artistes SAFI scénarisera une _exposition des photographies d’insectes de l’artiste Chloé Duque_ sur le site.

Les visites sont gratuites mais soumises à inscription obligatoire afin de limiter la taille des groupes. Lien de réservation : https://my.weezevent.com/visite-decouverte-du-parc-urbain-des-papillons-a-marseille

Des visites commentées seront organisées durant deux journées et une soirée afin d’observer papillons de jour et de nuit au sein du PUP, dispositif expérimental de recherche sur les papillons en ville

Parc Urbain des Papillons Chemin du Bassin, 13014 Marseille Marseille Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T10:30:00;2022-06-03T11:00:00 2022-06-03T12:30:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T15:30:00;2022-06-03T16:00:00 2022-06-03T17:30:00;2022-06-03T21:00:00 2022-06-03T22:00:00;2022-06-03T22:00:00 2022-06-03T23:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T10:30:00;2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:30:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T17:30:00