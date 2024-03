Visite découverte du Parc paysager Laplagne et de sa Roseraie historique des Vaseix Parc Laplagne et sa Roseraie historique des Vazeix (site du lycée agricole) Verneuil-sur-Vienne, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T17:00:00+02:00

Découverte du Parc Paysager Laplagne et de sa roseraie des Vazeix.

Visite avec présentation du site se terminant par un jeux de piste autour des essences remarquables du jardin.

Parc Laplagne et sa Roseraie historique des Vazeix (site du lycée agricole) Les Vaseix Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 48 44 30 http://www.facebook.com/groups/1178456956238723 Patrimoine paysager historique singulier, la Roseraie des Vazeix est pensée en 1924 par le paysagiste Martial Faure-Laurent, à la demande du propriétaire de l’époque Monsieur Laplagne. Elle s’inscrit au sein d’un parc paysager du XIXe déjà présent entourant, comme un écrin de verdure, le château des Vaseix dans style novateur d’inspiration art-déco qui la rende pratiquement unique en France dans sa conception. En 1942, la famille Laplagne lègue le domaine et sa roseraie nommé « la petite Malmaison des limousins » au ministère de l’Agriculture. En 2016, un comité de pilotage est créé pour réfléchir à la restauration de ce site oublié dans un objectif de préservation et de valorisation du patrimoine historique paysager sous forme d’un chantier école entièrement mené avec des apprenants jardiniers (élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis) et leurs formateurs sous l’égide de l’École du jardin planétaire de Gilles Clément. Cette action est portée par le CFPPA (Centre de formation) des Vaseix avec le soutien de l’UNEP, de la fondation du Patrimoine, d’associations et de la fondation du patrimoine du crédit agricole.

©eric gayout