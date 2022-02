Visite découverte du parc paysager du château Siaurac Parc du château Siaurac Néac Catégories d’évènement: Gironde

Néac

Visite découverte du parc paysager du château Siaurac Parc du château Siaurac, 3 juin 2022, Néac. Visite découverte du parc paysager du château Siaurac

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Parc du château Siaurac

Introduction : l’histoire du jardin à partir des plans historiques du XIX ème siécle. Parcours commenté dans les bois percés du XVIIIe siècle et le parc paysager de Louis-Bernard Fischer pour comprendre l’art du jardin aux différentes époques. Observation détaillée de plusieurs arbres remarquables. Tout au long du parcours, échanges sur les difficultés rencontrées et les actions menées face au changement climatique. Conclusion : temps de repos pour représenter son arbre “favori”.

entrée gratuite sur réservation, prévoir un crayon et un carnet

Promenade guidée dans le parc du château Siaurac Parc du château Siaurac 1 Ciorac, Néac, 33500,Gironde, Nouvelle-Aquitaine Néac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T16:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T11:30:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T11:30:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Néac Autres Lieu Parc du château Siaurac Adresse 1 Ciorac, Néac, 33500,Gironde, Nouvelle-Aquitaine Ville Néac lieuville Parc du château Siaurac Néac Departement Gironde

Parc du château Siaurac Néac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neac/

Visite découverte du parc paysager du château Siaurac Parc du château Siaurac 2022-06-03 was last modified: by Visite découverte du parc paysager du château Siaurac Parc du château Siaurac Parc du château Siaurac 3 juin 2022 Néac Parc du château Siaurac Néac

Néac Gironde