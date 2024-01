Visite découverte du Parc du Littoral Saint-Brevin-les-Pins, Parc du Littoral Saint-Brevin-les-Pins, vendredi 31 mai 2024.

Visite découverte du Parc du Littoral Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai 2 juin Saint-Brevin-les-Pins, Parc du Littoral

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T08:00:00+02:00 – 2024-05-31T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T08:00:00+02:00 – 2024-06-02T20:00:00+02:00

Situé aux abords du musée de la Marine, sur l’esplanade de Mindin, et surplombé par le parcours côtier menant au Serpent d’océan (œuvre d’« Estuaire 2012 »), le parc du Littoral a été créé il y a une quinzaine d’années.

À l’origine, ce parc botanique devait permettre l’échange de plants avec le jardin des plantes de Nantes. Ce jardin a malheureusement périclité, notamment en raison des normes drastiques en matière d’utilisation des produits phytosanitaires.

Aujourd’hui, l’espace a été restructuré et agrémenté de vivaces et de graminées au sein de plusieurs décors. Le jardin a été rebaptisé « Parc du Littoral » en 2010, et est répertorié dans le guide des parcs et jardins de Loire-Atlantique depuis 2012.

Les végétaux sont adaptés au cadre de vie permettant d’obtenir un aspect d’entretien et de fleurissement agréable. Une aire de jeux pour les enfants agrémente le site qui offre une vue imprenable sur le pont de Saint-Nazaire et les chantiers.

Saint-Brevin-les-Pins, Parc du Littoral Place Bougainville Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire Accès libre

©ville de Saint-Brevin-les-Pins