Le parc du château de Germolles a été conçu vers 1860 dans le style romantique anglais : son organisation évoque la nature.

Des arbres exotiques ont été plantés (cyprès chauve, tulipier de Virginie, ginkgo biloba, cryptomère du Japon, séquoia) et se mêlent poétiquement à des espèces plus locales.

Un plan d’eau, deux ponts, et une source aménagée en lavoir contribuent à donner un aspect rustique à cet espace.

2,50€, 1,50€ 12-17 ans, gratuit -12ans

Jardin du château de Germolles 100 place du 5 septembre 1944 71640 Mellecey

2021-06-04T10:00:00 2021-06-04T12:30:00;2021-06-04T14:00:00 2021-06-04T19:00:00;2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T12:30:00;2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T19:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T12:30:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T19:00:00

