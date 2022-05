Visite découverte du parc du château de Brouthières Château de Brouthières Thonnance-les-Moulins Catégories d’évènement: Haute-Marne

Découvrez les parterres engazonnés bordés de haies de buis, ainsi que le Parc à l’anglaise. Découvrez également le pigeonnier récemment restauré. Près du cimetière du village, deux tilleuls du XVIIIe siècle, vestiges de l’allée primitive axée sur l’entrée du château.

Tarifs : 4 €. Gratuit -14 ans et personnes handicapées. Mode de paiement : espèces uniquement

