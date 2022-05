Visite découverte du parc du château de Bonnefontaine Parc du château de Bonnefontaine Antrain Catégories d’évènement: Antrain

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Parc du château de Bonnefontaine

Parc paysager à l’anglaise, à 15 km du Mont Saint-Michel, réalisé par le célèbre paysagiste Denis Bühler. Cheminez lors d’une promenade romantique parmi les grands arbres, la rivière anglaise, les étangs, le lavoir. Le parc sert d’écrin au château construit par le chancelier d’Anne de Bretagne. Nombreuses variétés de rhododendrons, azalées et hortensias.

Adulte : 5 €, Enfant : gratuit

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T18:00:00

