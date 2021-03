Cellettes Parc et Chateau de Beauregard Cellettes Visite découverte du parc, de sa flore et de ses arbres remarquables Parc et Chateau de Beauregard Cellettes Catégorie d’évènement: Cellettes

Visite découverte du parc, de sa flore et de ses arbres remarquables Parc et Chateau de Beauregard, 5 juin 2021-5 juin 2021, Cellettes. Visite découverte du parc, de sa flore et de ses arbres remarquables

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Parc et Chateau de Beauregard Tarif : 7€ au lieu de 9€

Le jardin des portraits créé par Gilles Clément raconte 315 ans d’histoire tout en couleurs, faisant naturellement écho à la galerie de 327 portraits du château. Parc et Chateau de Beauregard 12 Chemin de la Fontaine 41120 Cellettes Cellettes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:30:00 2021-06-05T11:00:00;2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T14:30:00;2021-06-06T10:30:00 2021-06-06T11:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T14:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Cellettes Autres Lieu Parc et Chateau de Beauregard Adresse 12 Chemin de la Fontaine 41120 Cellettes Ville Cellettes