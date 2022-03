VISITE DECOUVERTE DU PARC DE LA MOLINE Parc de la Moline Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Parc de la Moline, le vendredi 3 juin à 15:00 Entrée libre sur réservation / RDV devant les grilles du parc

Visite guidée- Parcours itinérant dans l’enceinte du parc permettant d’appréhender son évolution dans le temps, son adaptation au changement climatique et sa gestion différenciée au quotidien. Parc de la Moline 12 Bd Marius Richard 13012 MARSEILLE Marseille Montolivet Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T17:00:00

