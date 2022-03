VISITE DECOUVERTE DU PARC DE LA JARRE Parc de la Jarre Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Parc de la Jarre, le dimanche 5 juin à 15:00

Rdv devant l’entrée située rue Marguerite de Provence 13009 à côté du théâtre du Centaure

Entrée libre sur réservation

Découverte d’un nouveau parc paysager inauguré en 2020, aux portes du parc national des Calanques Parc de la Jarre rue Marguerite de Provence 13009 Marseille Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T17:00:00

