du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du château de La Droitière

[http://www.chateaudeladroitiere.fr](http://www.chateaudeladroitiere.fr)Droitière a eu la chance de se constituer du XVIIème siècle à nos jours avec des propriétaires sensibles et respectueux du travail de leurs prédécesseurs. C’est ainsi que le visiteur peut découvrir et comprendre l’évolution dans l’art des jardins, du clacissisme à la française vers le pittoresque des parcs paysagers anglo-chinois jusqu’aux plantations du XXème choisies pour leur croissance plus rapide. Ce parc est l’illustration parfaite pour appréhender les relations et unfluences entre politique, religion, philosophie, entre autres et l’art des jardins. Classé « Ensemble Arboré Remarquable », le visiteur y découvrira de nombreuses essences rares encore de nos jours. Désormais, c’est l’association des Amis de La Droitière qui oeuvre pour la réhabilitation et la sauvegarde de ce lieu d’excéption. Le dimanche, un salon de la BD sera animé par des auteurs-dessinateurs régionaux. (L’accès à ce salon sera gratuit, la visite du parc restant payante) www.chateaudeladroitiere.fr

Plein tarif 8€ – Tarif réduit 4€ – gratuit jusqu’à 12 ans

L’évolution des parcs et jardins à travers les siècles.

Parc du château de La Droitière 330 rue des Frères Fleury 44470 Mauves-sur-Loire Mauves-sur-Loire Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:30:00