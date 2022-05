Visite découverte du parc de Billancourt Pavillon des Projets Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Pavillon des Projets, le dimanche 5 juin à 15:00

Situé au cœur du quartier, non loin de la Seine, le parc de Billancourt est la pièce maîtresse du système de gestion des eaux pluviales du quartier. Le parc de Billancourt, dès sa conception a favorisé le développement d’une biodiversité grâce à la combinaison de milieux naturels recomposés.

sur inscription

Le parc de Billancourt, construit en trois phase à partir de 2008 par l’agence TER est la pièce maitresse de l’éco quartier. Découvrez-le, le temps d’une visite Pavillon des Projets 101 allée Georges Askinazi 92100 Boulogne Billancourt Boulogne-Billancourt Rives de Seine Hauts-de-Seine

2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:30:00

