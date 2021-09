Cagnes-sur-Mer Musée Renoir Alpes-Maritimes, Cagnes-sur-Mer Visite découverte du musée Renoir et de ses collections Musée Renoir Cagnes-sur-Mer Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Cagnes-sur-Mer

Visite découverte du musée Renoir et de ses collections Musée Renoir, 18 septembre 2021, Cagnes-sur-Mer. Visite découverte du musée Renoir et de ses collections

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Renoir

A l’occasion de l’édition 2021 des Journées européennes du Patrimoine dont le thème est “Patrimoine pour tous”, le musée Renoir, établi dans l’ancienne et dernière demeure de l’artiste, propose de découvrir, outre les lieux de vie intime de la famille, la collection d’œuvres exceptionnelles qui y est conservée, reflet du travail accompli par le peintre à Cagnes-sur-Mer de 1903 à 1919, année de sa disparition.

Sans inscription, dans la limite des places disponibles, pass sanitaire obligatoire

Découverte commentée de la dernière demeure de l’artiste Pierre Auguste Renoir et de sa collection Musée Renoir 19, chemin des Collettes, 06800 Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Cagnes-sur-Mer Autres Lieu Musée Renoir Adresse 19, chemin des Collettes, 06800 Cagnes-sur-Mer Ville Cagnes-sur-Mer lieuville Musée Renoir Cagnes-sur-Mer