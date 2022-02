Visite découverte du musée Cernuschi Musée Cernuschi – musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Visite découverte du musée Cernuschi Musée Cernuschi – musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris, 26 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 mars 2022

de 16h00 à 17h30

gratuit

Un événement organisé dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme. Lieu de référence sur l’art de la Chine, les collections permanentes du musée vous invitent à un voyage au cœur de l’Asie extrême-orientale et à la découverte des échanges artistiques qui unissent la Chine, le Japon, la Corée et le Vietnam.

Situé dans l’hôtel particulier construit par Henri Cernuschi à la fin du XIXe siècle pour y présenter sa collection, le musée propose aujourd’hui un parcours à la rencontre des arts asiatiques, de la préhistoire à nos jours. Musée Cernuschi – musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris 7 avenue Velasquez Paris 75008 Contact : https://www.cernuschi.paris.fr/fr Date complète :

2022-03-26T16:00:00+01:00_2022-03-26T17:30:00+01:00

Ville de Paris

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Musée Cernuschi - musée des arts de l'Asie de la Ville de Paris Adresse 7 avenue Velasquez Ville Paris lieuville Musée Cernuschi - musée des arts de l'Asie de la Ville de Paris Paris Departement Paris

Musée Cernuschi - musée des arts de l'Asie de la Ville de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visite découverte du musée Cernuschi Musée Cernuschi – musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris 2022-03-26 was last modified: by Visite découverte du musée Cernuschi Musée Cernuschi – musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris Musée Cernuschi - musée des arts de l'Asie de la Ville de Paris 26 mars 2022 Musée Cernuschi - musée des arts de l'Asie de la Ville de Paris Paris Paris

Paris Paris