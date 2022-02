Visite découverte du Marché et des Halles couvertes de Dole Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Visite découverte du Marché et des Halles couvertes de Dole Dole, 26 février 2022

2022-02-26 11:00:00 – 2022-02-26 12:30:00

Dole Jura EUR 0 0 Les marchés rythment la vie des dolois depuis le moyen-âge. Coloré et odorant, le marché d’antan était aussi un lieu de pouvoir important. Comment a-t-il évolué au cours des siècles ? Quels métiers pouvait-on y rencontrer? Quelles sont les raisons de son succès aujourd’hui comme hier? Laissez vous surprendre par ce lieu emblématique de la ville en venant le découvrir ou redécouvrir lors d’une déambulation qui vous mènera notamment au cœur de ces hall. Pass vaccinal et masque obligatoires. Les marchés rythment la vie des dolois depuis le moyen-âge. Coloré et odorant, le marché d’antan était aussi un lieu de pouvoir important. Comment a-t-il évolué au cours des siècles ? Quels métiers pouvait-on y rencontrer? Quelles sont les raisons de son succès aujourd’hui comme hier? Laissez vous surprendre par ce lieu emblématique de la ville en venant le découvrir ou redécouvrir lors d’une déambulation qui vous mènera notamment au cœur de ces hall. Pass vaccinal et masque obligatoires. Dole

