Visite découverte du Jardin zen du Moulin. Jardin zen du moulin Cheniménil Catégories d’évènement: Cheniménil

Vosges

Visite découverte du Jardin zen du Moulin. Jardin zen du moulin, 5 juin 2022, Cheniménil. Visite découverte du Jardin zen du Moulin.

Jardin zen du moulin, le dimanche 5 juin à 10:00 Entrée libre.

Vente de plants vivaces locaux, à prix légèrement parfumé. Jardin zen du moulin 14 rue du moulin 88460 Cheniménil Cheniménil Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cheniménil, Vosges Autres Lieu Jardin zen du moulin Adresse 14 rue du moulin 88460 Cheniménil Ville Cheniménil lieuville Jardin zen du moulin Cheniménil Departement Vosges

Jardin zen du moulin Cheniménil Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chenimenil/

Visite découverte du Jardin zen du Moulin. Jardin zen du moulin 2022-06-05 was last modified: by Visite découverte du Jardin zen du Moulin. Jardin zen du moulin Jardin zen du moulin 5 juin 2022 Cheniménil Jardin zen du moulin Cheniménil

Cheniménil Vosges