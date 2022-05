Visite découverte du Jardin Thématique de Brancion Jardin de Simples à Brancion, 4 juin 2022, Martailly-lès-Brancion.

Visite découverte du Jardin Thématique de Brancion

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de Simples à Brancion

Constitué d’une pépinière pour les espaces plantés de Brancion et d’un jardin de simples endémiques, le jardin est aménagé devant un panorama à couper le souffle. Depuis ce printemps, il offre aux visiteurs de nouveaux aménagements et outils de découverte, conçus et installés par l’équipe en insertion de Tremplin Homme et Patrimoine. Venez goûter la haie gourmande, découvrir les vertus de nos plantes magiques et de nos “simples” ou encore feuilleter un ouvrage de la boîte à livres “jardin”, confortablement installé à l’ombre d’un arbre. Vous pouvez également simplement venir à la rencontre de ce lieu propice à la réflexion et à la contemplation.

Entrée libre et gratuite

Venez flâner, à l’ombre de l’église Saint-Pierre, et découvrir de nouveaux aménagements !

Jardin de Simples à Brancion 71700 Martailly-lès-Brançion Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire



