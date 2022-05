Visite découverte du Jardin “Saint Odilon” à Cluny Jardin Saint-Odilon Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Saône-et-Loire

Visite découverte du Jardin “Saint Odilon” à Cluny Jardin Saint-Odilon, 4 juin 2022, Cluny. Visite découverte du Jardin “Saint Odilon” à Cluny

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin Saint-Odilon

En contournant le bâtiment d’habitation, vous arrivez en face des quatre carrés du “potager” de fleurs. Vous découvrirez également un rosier buisson le “Rosa Mutabilis” qui possède deux particularités remarquables. Il fleurit de juin aux gelées sans discontinuer et possède des fleurs dont la couleur varie avec leur degré d’éclosion. Ce jardin possède quelques caractéristiques bien particulières. Il est composé presque exclusivement de plantes vivaces, et comporte un nombre important de variétés de plantes. C’est un jardin touffu et un peu éloigné des sentiers battus ; quelques instants d’observation et de contemplation sont nécessaires pour en déchiffrer l’intention. Dans un ancien potager, une collection de vivaces à découvrir dans un grand jardin arboré ponctué par quelques rosiers.

Gratuit – de 15 ans | 4 € au profit de l’Association “Jardin et Santé”.

« Le jardin est une méditation à ciel ouvert, un secret révélé à qui le mérite » Jardin Saint-Odilon 3 rue du 19 mars 1962, 71250 Cluny Cluny Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cluny, Saône-et-Loire Autres Lieu Jardin Saint-Odilon Adresse 3 rue du 19 mars 1962, 71250 Cluny Ville Cluny lieuville Jardin Saint-Odilon Cluny Departement Saône-et-Loire

Jardin Saint-Odilon Cluny Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cluny/

Visite découverte du Jardin “Saint Odilon” à Cluny Jardin Saint-Odilon 2022-06-04 was last modified: by Visite découverte du Jardin “Saint Odilon” à Cluny Jardin Saint-Odilon Jardin Saint-Odilon 4 juin 2022 Cluny Jardin Saint-Odilon Cluny

Cluny Saône-et-Loire