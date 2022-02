Visite découverte du jardin reconnaissant Le Jardin Reconnaissant Saint-Pierre-du-Mont Catégories d’évènement: Landes

Visite découverte du jardin potager agroécologique de Saint-Pierre-du-Mont. Au programme : découverte des techniques naturelles de jardinage pour (re)créer un sol vivant, mettre en place un écosystème résilient et pour prendre soin de la terre, des humains et de soi !

Visite découverte du jardin partagé agroécologique de Saint-Pierre-du-Mont par l’association Les Jardins Reconnaissants Le Jardin Reconnaissant 152 rue de la Dominante 40280 Saint-Pierre-du-Mont Saint-Pierre-du-Mont Landes

