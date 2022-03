Visite découverte du jardin privé le Clos de la Cornière. Jardin le clos de la Cornière Priay Catégories d’évènement: Ain

A l’occasion de la manifestation ‘les rendez-vous aux jardins’, le jardin le Clos de la Cornière ouvrira ces portes le samedi 4 et le dimanche 5 juin. Bernard et Françoise vous accueillerons pour vous faire découvrir des ilôts de verdure, près de 200 rosiers ainsi que des arbres et arbustes remarquables. Le jardin a été créé et est entretenu en respectant la biodiversité. Nous n’utilisons aucun produit chimique.

Le tarif est laissé au libre choix de nos visiteurs.

Le jardin privé, le Clos de la Cornières ouvrira ces portes notamment pour le weekend des rendez-vous aux jardins. Notre jardin est très orienté sur la protection de la biodiversité, faune et flore. Jardin le clos de la Cornière 281, chemin du Mas Falcon, les Carronnières, 01160 Priay, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T18:30:00

