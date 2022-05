Visite découverte du jardin potager de la Fabrique MJC de Louveciennes La Fabrique MJC Louveciennes Catégories d’évènement: Louveciennes

Yvelines

Visite découverte du jardin potager de la Fabrique MJC de Louveciennes La Fabrique MJC, 4 juin 2022, Louveciennes. Visite découverte du jardin potager de la Fabrique MJC de Louveciennes

La Fabrique MJC, le samedi 4 juin à 14:00

Visite des différentes zones constituant le jardin tenu de façon écologique, histoire de chaque plante, qu’elle soit sauvage ou exploitée, rôle écologique, capacité à tenir aux sécheresses. échanges entre herpétofaune (lézards des murailles protégés), avifaune et entomofaune, et plantes, Atelier simples. Des spécialistes reconnus des plantes présentes expliquent leur présence. Le projet de réintroduction de plantes disparues de la zone est expliqué

Entrée libre

Visite pédagogique agrémentée d’ateliers sur la faune et flore spontanée ou non du jardin de la Fabrique MJC La Fabrique MJC 18 rue de la princesse 78430 Louveciennes Louveciennes Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Louveciennes, Yvelines Autres Lieu La Fabrique MJC Adresse 18 rue de la princesse 78430 Louveciennes Ville Louveciennes lieuville La Fabrique MJC Louveciennes Departement Yvelines

La Fabrique MJC Louveciennes Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/louveciennes/

Visite découverte du jardin potager de la Fabrique MJC de Louveciennes La Fabrique MJC 2022-06-04 was last modified: by Visite découverte du jardin potager de la Fabrique MJC de Louveciennes La Fabrique MJC La Fabrique MJC 4 juin 2022 La Fabrique MJC Louveciennes Louveciennes

Louveciennes Yvelines