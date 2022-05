Visite découverte du jardin pédagogique de Soultz Jardin pédagogique de Soultz Soultz-Haut-Rhin Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Visite découverte du jardin pédagogique de Soultz
Jardin pédagogique de Soultz, 4 juin 2022, Soultz-Haut-Rhin.

le samedi 4 juin à 14:00

Les jardiniers éco-partageurs vous parleront de temps de travail réduit au jardin, des manières de valoriser ses déchets verts au potager, de la préservation des ressources (l’eau), du jardin 3D et de la stimulation de la biodiversité. Visite commentée du jardin pédagogique de Soultz, pour échanger savoir-faire et expériences sur le jardinage au naturel. Jardin pédagogique de Soultz 68360 Soultz Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:00:00

