Visite découverte du Jardin partagé du Val des Oiseaux Jardin du Val des Oiseaux, 4 juin 2022, Argenteuil.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin du Val des Oiseaux

L’occasion de redécouvrir la biodiversité d’un espace cultivé dans le respect de l’environnement ! L’association Les jardiniers partageurs ouvre les portes du Jardin du Val des Oiseaux. Nous proposons, au choix, des **visites libres ou guidées** pour : • Observer les différents aménagements et espaces : la mare, le compost, l’abri à insectes, les nichoirs à oiseaux. Comprendre les besoins des plantes et comment poussent les légumes ? • Découvrir les méthodes de plantation : les gestes respectueux de la biodiversité (le paillage, le compostage), la permaculture, le potager les plantes aromatiques… • Découvrir le jardin autour des sens : sentir, toucher, goûter, observer les légumes du potager, les plantes aromatiques. • Découvrir la mare : observation des insectes et de la faune pour les enfants dans le jardin et autour de la mare. • Observer et écouter les oiseaux : le jardin a le label LPO (Ligue pour la protection des oiseaux). Observer les 5 poules du jardin dans le poulailler ; • se poser sur un banc pourquoi pas pour méditer, dessiner ses observations

contact préalable possible sur message privé de notre site facebook.https://www.facebook.com/jardiniers.partageurs/

Découverte des aménagements du jardin ;observer les légumes du potager, les plantes admirer les fleurs du jardin, les arbres, les poules, les oiseaux, pourquoi pas dessiner, photographier,

Jardin du Val des Oiseaux 36 bis boulevard de la Résistance 95100 Argenteuil Argenteuil Val-d’Oise



2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00