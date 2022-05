Visite découverte du jardin partagé des Pâquis de Charleville-Mézières Le jardin partagé des Pâquis, 4 juin 2022, Charleville-Mézières.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le jardin partagé des Pâquis

Nous proposons une visite commentée du jardin partagé. Les jardiniers et jardinières vous expliqueront qu’il est possible de produire localement une nourriture saine. Celle-ci est partagée entre eux mais aussi avec les résidents de l’EHPAD proche. Il y a partage de la nourriture mais aussi partage des connaissances sur les pratiques écologiques de jardinage et de développement durable. Le jardin partagé des Pâquis est ouvert tous les week-ends (samedi après-midi et dimanche matin).

Entrée libre

Visite commentée du jardin partagé et échange avec les jardiniers et jardinières autour des pratiques de cultures respectueuses de l’environnement et de la biodiversité.

Le jardin partagé des Pâquis Voie verte 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières Ardennes



2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:00:00