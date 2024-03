Visite découverte du jardin mellifère Beauvoir en Royans Jardin Mellifère Beauvoir en Royans Beauvoir-en-Royans, samedi 1 juin 2024.

Visite découverte du jardin mellifère Beauvoir en Royans Parcourez l’exposition « la tête dans la ruche » entre art, flore et insectes. Déambulez entre le parc et l’écomusée dans un cadre intemporel et ludique. 1 et 2 juin Jardin Mellifère Beauvoir en Royans Entrée Gratuite

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T20:00:00+02:00

Jardin Mellifère Beauvoir en Royans Beauvoir en Royans 38160 Beauvoir-en-Royans 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 04 76 36 21 27 https://lesartsdemaya.blogspot.com/ https://www.facebook.com/lesartsdemaya https://lesartsdemaya.blogspot.com/ Créé par la Miellerie des Coulmes, le jardin mellifère, son écomusée et sa petite ferme pédagogique proposent un lieu de détente et de découverte pour petits et grands.

Dans son cadre intemporel et ludique, il est possible de voir les animaux de la ferme, de découvrir insectes et fleurs ainsi que le métier d’apiculteur.

©MDC