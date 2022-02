Visite découverte du jardin la Palette des Couleurs La palette des couleurs Chabeuil Catégories d’évènement: Chabeuil

visite guidée ou libre avec présence de la créatrice du jardin ;déambulation dans les différentes parties du jardin : l’espace zen avec son bassin aquatique, pavillon de thé et jardin de méditation, mixed-borders à l’anglaise avec les massifs de rosiers (150) arbustes rares et vivaces, rocaille et végétation méditerranéenne autour de la piscine, nombreux objets de décoration qui ponctuent la visite avec différentes sculptures, poteries, objets en fer forgé apportant du charme à la visite pour terminer par l’exposition des peintures à l’huile de la jardinière dans le pool house et distribution gratuite de sachets de graines du jardin.

3€ l’entrée pour les adultes et gratuit pour les enfants

jardin de 5000m² avec différentes ambiances : zen , anglaise , provençale La palette des couleurs 10, rue des tourterelles 26120 Chabeuil Chabeuil Drôme

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T17:30:00

