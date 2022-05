Visite découverte du jardin intergénérationnel Parc du Lavoir Semblançay Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Parc du Lavoir, le samedi 4 juin à 15:00

INTERVENANTS : Arnaud Delacroix, paysagiste concepteur, gérant de l’agence TALPA Antoine Trystram, maire de Semblançay Maryse Friot, présidente de la SHOT (Société d’HOrticulture de Touraine)

Entrée libre – Inscription recommandée

Accompagnés d’intervenants, découvrez ce jardin, de sa conception en concertation au choix des végétaux, qui invite à penser et agir autrement à l’heure des changements climatiques. Parc du Lavoir 37360 Semblançay Semblançay Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:30:00

