Visite découverte du jardin historique de la Filature
Jardin de la filature
Bessé-sur-Braye

Sarthe

Visite découverte du jardin historique de la Filature Jardin de la filature, 3 juin 2022, Bessé-sur-Braye. Visite découverte du jardin historique de la Filature

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin de la filature Visite libre d’un parc paysagé du début du 19ème possédant des arbres remarquables, un ancien potager avec une serre et un cheminement d’eau. Jardin de la filature 21, rue Émile Zola, Bessé-sur-Braye, Sarthe, Pays de la Loire Bessé-sur-Braye Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T20:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T20:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T20:00:00

Lieu Jardin de la filature
Adresse 21, rue Émile Zola, Bessé-sur-Braye, Sarthe, Pays de la Loire

