Val-d'Oise

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Jardin du Presbytère de Champagne-sur-Oise

Visite d’un jardin clos où poussent des plantes à symboles religieux citées dans les écritures : vigne (vin), blé (pain), l’olivier (la paix), fleurs de la passion, cœur de Marie, cierge Notre-Dame, etc. qui embellissent et illustrent un lieu dans un décor entouré d’un presbytère et d’une église classée. Le but est de partager, de communiquer, de sensibiliser un large public dans l’intérêt de la sauvegarde du patrimoine, de découvrir, de protéger, d’entretenir mais également d’échanger des conseils, des idées, des savoir-faire afin que ce jardin devienne un lieu convivial d’échanges, d’animations, d’expositions…

Entrée libre

Visite libre d’un jardin clos où poussent des plantes à symboles religieux citées dans les écritures Jardin du Presbytère de Champagne-sur-Oise Place du Général de Gaulle 95660 Champagne-sur-Oise Champagne-sur-Oise Val-d’Oise

2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T17:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T17:00:00

