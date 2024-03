Visite découverte du Jardin du Pèlerin Jardin du Pèlerin Lauzerte, samedi 1 juin 2024.

Visite découverte du Jardin du Pèlerin Visite guidée : les 5 sens au jardin Samedi 1 juin, 15h00 Jardin du Pèlerin Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous sur la place des Cornières. Informations :

05 63 94 66 61- 06 50 75 18 25

Visite guidée : les 5 sens au jardin

Bâti à la fin du 12e siècle par Raymond V, comte de Toulouse, la cité médiévale située en hauteur offre une vue à couper le souffle. Depuis les jardins qui bordent la cité médiévale de Lauzerte, venez observer les paysages alentour. Le thème de cette année « les 5 sens au jardin » nous permettra d’aborder les différents aspects et visions du jardin, depuis son utilité (potager ou jardin d’agrément) jusqu’à sa place au sein des villes à travers l’histoire.

Jardin du Pèlerin Cité médiévale, Lauzerte, Tarn-et-Garonne, Occitanie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie Vous serez séduits par son orientation géographique (point de vue privilégié), et par la richesse des vestiges architecturaux (restes de remparts, escaliers en pierre, appareillage d’une grande beauté).

Ce jardin retrace le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle et la vie des pèlerins sur le chemin : départ, hospitalité, notion de hasard,joies et peines, passage de ponts, mauvaises rencontres, le gîte et le couvert, les miracles. Avec le concours d’un architecte, d’une architecte-paysagiste, Marianne Sanna , la conceptrice, a reconstitué le parcours des pèlerins, « le Chemin d’Etoiles « ,par une mise en scène de photographies, de couplets de chansons et de poèmes contemporains dans un environnement paysager qui illustre directement les péripéties du pèlerin.

Autre originalité de ce jardin : un jeu de l’oie grandeur nature ! Ici le jeu de l’oie emprunte les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et lancer les dés équivaut à prendre son bourdon (bâton de pèlerin) pour accéder au » Jardin de l’Oie « . Les joueurs se déplacent, au gré des dés, sur un sentier jalonné de cases numérotées et de panneaux illustrés. Ce parcours semé d’embûches, de joies et de peines, suspend la vie des joueurs au hasard et à la chance. Selon les règles du traditionnel jeu de l’oie, le cheminement est rythmé par des bonds en avant, arrêts, retours en arrière… il faut traverser l’eau d’abord, la prison est après l’auberge, le pont est avant le puits, la mort guette à la case 31… pour arriver à la case finale du jeu – le Paradis, case n° 36 – et ainsi gagner la partie. De Toulouse, A 62 direction Bordeaux, sortie 9, Castelsarrasin – Moissac, à 25 km de Moissac, accès Cité médiévale. Ouvert toute l’année. Parking, animaux admis en laisse.

