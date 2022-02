Visite découverte du Jardin du Grand Sablon Le Jardin du Grand Sablon Saint-Aubin-des-Coudrais Catégories d’évènement: Saint-Aubin-des-Coudrais

Sarthe

Visite découverte du Jardin du Grand Sablon Le Jardin du Grand Sablon, 3 juin 2022, Saint-Aubin-des-Coudrais. Visite découverte du Jardin du Grand Sablon

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le Jardin du Grand Sablon

Les propriétaires du Jardin du Grand Sablon seront heureux de vous accueillir en pleine campagne sarthoise, dans leur jardin promenade de 5000 m2, aménagé dans le respect de la nature. Vous y découvrirez de multiples massifs colorés intégrant arbustes, vivaces, objets insolites, poteries… dans une ambiance apaisante pour les visiteurs. [https://www.facebook.com/lejardindugrandsablon](https://www.facebook.com/lejardindugrandsablon)

3€ par personne

En pleine campagne sarthoise, ce jardin promenade de 5000 m2, aménagé dans le respect de la nature, invite à découvrir de multiples massifs colorés intégrant arbustes, vivaces, objets insolites… Le Jardin du Grand Sablon Le Grand Sablon, 72400, Saint Aubin des coudrais, France Saint-Aubin-des-Coudrais Le Sablon Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

